01 Şubat 2022, Salı
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CHP binlerce insanın kimlik bilgilerine nasıl ulaştı?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de sosyal medya kullanıcılarını hedef aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile bazı sosyal medya kullanıcılarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun kimlik bilgilerini nereden aldığı merak ediliyor. Binlerce kişinin bilgisini CHP’ye kim verdi? Bilgiler yasa dışı mı alındı? Mağdur olanlar suç duyurusunda bulunabilir mi? Bu soruların cevabını Avukat Begüm Ece Pazarcı canlı yayında aktardı.