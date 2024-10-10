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Cezasızlık algısı nasıl düzeltilecek? Hadım yasası mı geliyor? A Haber'de yanıtladı

Cezasızlık algısı nasıl düzeltilecek? Hadım yasası mı geliyor? A Haber'de yanıtladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 10:39
Başkan Erdoğan dün yaptığı konuşmada "kriminal tipler serbestçe dolaşamayacak" dedi. Peki cezasızlık algısı nasıl düzeltilecek?Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran, A Haber canlı yayınında infaz sistemindeki problemleri anlattı. Kuran, "10 yıllık bir cezanın infaz süresi 4 yıla iniyor" dedi.
Hadım yasası mı geliyor? A Haberde yanıtladı HADIM YASASI MI GELİYOR? A HABER'DE YANITLADI

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