Cezasızlık algısı nasıl düzeltilecek? Hadım yasası mı geliyor? A Haber'de yanıtladı

Başkan Erdoğan dün yaptığı konuşmada "kriminal tipler serbestçe dolaşamayacak" dedi. Peki cezasızlık algısı nasıl düzeltilecek?Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran, A Haber canlı yayınında infaz sistemindeki problemleri anlattı. Kuran, "10 yıllık bir cezanın infaz süresi 4 yıla iniyor" dedi.

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