Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Açelya Apartmanı açıklaması: Kira ve taşınma yardımı başladı

Ankara'da inşaat çalışmaları yapılırken temeline zarar verilen Açelya Apartmanı ve çevre binalarla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi’nde evleri zarar gören vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı yapmaya başladık. Açelya Apartmanı çevresindeki binaları kayma riskine karşı lazer tarayıcılarla anlık takip ediyoruz. Mobil laboratuvarımız ve uzman ekibimizle sahadayız.'' ifadelerini kullandı.