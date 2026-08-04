Çerçeve yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve terör örgütünün silah bırakma ile tasfiye sürecine ilişkin düzenlemeleri içeren çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Hukukçu Avukat Aydoğan Ahıakın, düzenlemenin Meclis'te yasalaşmasının ardından silah bırakma sürecinin devletin oluşturacağı teyit mekanizmasıyla yürütüleceğini, suça karışmayan örgüt mensupları için ise Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümlerinin esas alınacağını belirtti. Sürecin tamamen Türkiye'nin kontrolünde yürütüleceğini vurgulayan Ahıakın, herhangi bir pazarlık ya da dış denetim mekanizmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Yasanın Meclis'ten geçmesiyle birlikte özellikle Irak ve Suriye'deki kamplardan dönüş sürecinin hukuki zemininin oluşturulmasının hedeflendiğini belirten Ahıakın, düzenlemenin kısa süre içinde yürürlüğe girmesinin beklendiğini söyledi.