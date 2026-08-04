İngiltere Eurofighter üretiminde vites artırdı: BAE Systems üretim kapasitesini ikiye katladı

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik sürecinde önemli bir aşamaya geçilirken, İngiliz savunma sanayii şirketi BAE Systems üretim kapasitesini artırma kararı aldı. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Charles Woodburn, mevcut siparişlerin zamanında teslim edilmesi ve Türkiye'ye yönelik taahhütlerin karşılanması amacıyla Eurofighter üretim temposunun hızlandırıldığını açıkladı. Üretim kapasitesinin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Woodburn, yeni ihracat siparişleriyle birlikte üretimin daha da artırılabileceğini ifade etti. Modernizasyon çalışmalarıyla lazer güdümlü mühimmat ve yeni sistemlerle güçlendirilen Eurofighter Typhoon'un uzun yıllar görev yapmaya devam edeceği belirtilirken, artan üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tedarik sürecinin de hız kazanması bekleniyor.