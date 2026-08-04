İspanya-Fas göç krizi nasıl çözülecek? 3 binden fazla güvenlik gücü Ceuta'da görevde

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta, Fas üzerinden gelen düzensiz göçmen akını nedeniyle son yılların en büyük göç krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Avrupa Birliği'ni alarma geçiren gelişmeleri A Haber'e değerlendiren muhabir Dündar Keşaplı, sahillerde binlerce göçmenin bekleyişini sürdürdüğünü, Madrid yönetiminin geri gönderme süreciyle ilgili alacağı kararların merakla beklendiğini aktardı. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin içişleri bakanlarının krizi görüşmek üzere olağanüstü gündemle toplanacağını belirten Keşaplı, sosyal medyada yayılan sınırların açıldığı yönündeki paylaşımların göç hareketini hızlandırdığını ifade etti. Deniz yoluyla Ceuta'ya ulaşmaya çalışan çok sayıda göçmenin yaşamını yitirdiği bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, İspanya ile Fas arasında yürütülen diplomatik temasların krizin çözümünde belirleyici olması bekleniyor.