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Milyonlarca Şii Erbain törenleri için Kerbela'da

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilmesinin 40. günü dolayısıyla düzenlenen Erbain törenleri için milyonlarca Şii, Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde bir araya geldi. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçiler, 48 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen Hazreti Hüseyin ile Hazreti Abbas'ın türbeleri arasında yas yürüyüşleri gerçekleştirerek dualar etti. İslam dünyasının en büyük dini buluşmalarından biri olarak kabul edilen Erbain törenlerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, anma programlarının önümüzdeki günlerde de milyonlarca kişinin katılımıyla devam etmesi bekleniyor.

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