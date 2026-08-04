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Giriş Tarihi:
04 Ağustos 2026 12:20
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gazze'de enkazdan çıkarılan aynı aileden 112 kişi için cenaze töreni düzenlendi
Gazze'de savaşın ardından enkaz altında kalan aynı aileden 112 kişinin naaşlarına ulaşıldığı bildirildi. Kentte hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.
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Şakalaştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı
Özel Haber
EĞİTİM DÜNYASI | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin eğitim vizyonu A Haber'de
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Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
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