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Gazze'de enkazdan çıkarılan aynı aileden 112 kişi için cenaze töreni düzenlendi

Gazze'de savaşın ardından enkaz altında kalan aynı aileden 112 kişinin naaşlarına ulaşıldığı bildirildi. Kentte hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.

Cansız bedenleri 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı: 112 Gazzeli için cenaze töreni düzenleniyor
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Cansız bedenleri 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı: 112 Gazzeli için cenaze töreni düzenleniyor
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