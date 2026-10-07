Cemil Tugay'a AK Parti rozeti takılacak! CHP ve Yeni Parti arasında "İzmir" kavgası

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kongre Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geleceği programda Tugay'a parti rozetinin takılması planlanıyor. AK Parti'nin 6 Ekim akşamı yayımladığı ve "07.10.2026" tarihini öne çıkardığı İzmir temalı paylaşım da Ankara'daki kritik gün öncesi dikkat çekti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'dan son gelişmeleri aktardı.