Cemil Tugay AK Parti'ye katılıyor! İzmir'de çözüm bekleyen sorunlar neler?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün AK Parti'ye katılıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında olası geçişin yalnızca AK Parti açısından değil, muhalefetin İzmir'deki siyasi dengeleri bakımından da önemli sonuçlar doğuracağını belirtti. Övür, sürecin muhalefet cephesinde "derin bir travmaya" yol açacağını ifade ederken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de İzmir'de merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki uyumun hizmetlere etkisini değerlendirdi.