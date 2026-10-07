Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı! İzmir'de belediyecilik ve hizmet anlayışı nasıl değişecek?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın parti rozetini taktığı Tugay, törenin ardından yaptığı konuşmada AK Parti çatısı altında siyaset ve belediyecilik yapacağını söyledi. Başkan Erdoğan için “30 yılı aşan devlet yönetimi tecrübesine sahip lider” ifadesini kullanan Tugay'ın konuşmasını akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve gazeteci Merve Şebnem Oruç A Haber canlı yayınında değerlendirdi.