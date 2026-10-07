Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı! Rozetini Başkan Erdoğan taktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a parti rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Erdoğan, AK Parti'nin belediyecilik anlayışına vurgu yaparak İzmir'in “gönül belediyeciliği” ile tanışacağını söyledi. Rozet töreninin ardından konuşan Tugay ise AK Parti'ye inanarak ve güvenerek katıldığını belirterek İzmir'i ayağa kaldırmak için çalışacaklarını ifade etti. A Haber muhabiri Kübra Bal, Ankara'dan son gelişmeleri ve günün programına ilişkin detayları aktardı.