Cemil Tugay: “AK Parti ile İzmir’i ayağa kaldıracağız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti rozetini bizzat taktığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda tarihi bir konuşma yaptı. Salondaki coşkulu tezahüratlar eşliğinde kürsüye çıkan Cemil Tugay; 30 yıllık hekimlik geçmişinden belediye başkanlığına uzanan yolculuğunu, AK Parti saflarına katılma nedenini ve İzmir vizyonunu anlattı. Başkan Erdoğan'ın "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir" sözüne atıfta bulunan Tugay, Yunus Emre'nin dizeleriyle salona seslenerek merkezi hükümetle el ele İzmir'i yeniden ayağa kaldıracaklarını ilan etti.