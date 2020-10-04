04 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cebrail kentinin işgalden kurtarılması ne anlama geliyor? Prof. Tuğrul İsmayıl A Haber canlı yayınında anlattı

Cebrail kentinin işgalden kurtarılması ne anlama geliyor? Prof. Tuğrul İsmayıl A Haber canlı yayınında anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2020 15:42
Güncelleme:04.10.2020 15:42
Azerbaycan, Ermenistan işgalinde olan Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu. Peki Cebrail kentinin işgalden kurtarılması ne anlama geliyor? Şimdiki hedef neresi? Prof. Tuğrul İsmayıl A Haber canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında değerlendirdi.

Azerbaycan, Ermenistan işgalinde olan Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu. Peki Cebrail kentinin işgalden kurtarılması ne anlama geliyor? Şimdiki hedef neresi? Prof. Tuğrul İsmayıl A Haber canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında değerlendirdi.

Prof. Dr. İsmayıl, Cebrail kentinin işgalden kurtarılmasının kritik öneme sahip olduğunu "İran'dan gelebilecek olan desteklerin önüne geçilmiş oldu." sözleriyle değerlendirirken sıradaki hedefin ise Fuzuli kenti olduğunu ifade etti.

Cebrail kentinin işgalden kurtarılması ne anlama geliyor?
Cebrail kentinin işgalden kurtarılması ne anlama geliyor?
Bir kent daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı
Bir kent daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı
Oruç Reis'te dikkat çeken hareketlilik!
Oruç Reis'te dikkat çeken hareketlilik!
Ermenistan benzer sinsi taktikleri uyguladı
Ermenistan benzer sinsi taktikleri uyguladı
Ermenistan Azerbaycan'da siviller vurdu!
Ermenistan Azerbaycan'da siviller vurdu!
Ermenistan terör örgütlerine el açtı!
Ermenistan terör örgütlerine el açtı!
Türkiye'den Ermenistan'a tepki
Türkiye'den Ermenistan'a tepki
Ekipler hayvan hakları ihlalleri için sahada
Ekipler hayvan hakları ihlalleri için sahada
Kan donduran plan: İkinci bir Hocalı katliamı için...
Kan donduran plan: İkinci bir Hocalı katliamı için...
30 yıllık hasret son buldu!
30 yıllık hasret son buldu!
CHP'li İBB şehrin sorunlarına gözlerini yumdu!
CHP'li İBB şehrin sorunlarına gözlerini yumdu!
Ermenistan yine sivilleri hedef aldı
Ermenistan yine sivilleri hedef aldı
Daha Fazla Video Göster