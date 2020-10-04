Azerbaycan, Ermenistan işgalinde olan Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu. Peki Cebrail kentinin işgalden kurtarılması ne anlama geliyor? Şimdiki hedef neresi? Prof. Tuğrul İsmayıl A Haber canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında değerlendirdi.

Azerbaycan, Ermenistan işgalinde olan Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu. Peki Cebrail kentinin işgalden kurtarılması ne anlama geliyor? Şimdiki hedef neresi? Prof. Tuğrul İsmayıl A Haber canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında değerlendirdi.

Prof. Dr. İsmayıl, Cebrail kentinin işgalden kurtarılmasının kritik öneme sahip olduğunu "İran'dan gelebilecek olan desteklerin önüne geçilmiş oldu." sözleriyle değerlendirirken sıradaki hedefin ise Fuzuli kenti olduğunu ifade etti.