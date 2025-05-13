13 Mayıs 2025, Salı
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Çatışmaları yıllardan Terörsüz Türkiye’ye! PKK silahları nereye teslim edecek?
Terör örgütü PKK, İmralı’da yatan elebaşı Öcalan’ın çağrısıyla kendini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı. Silahlar Erbil, Süleymaniye ve Duhok’ta belirlenen noktalara teslim edilecek. MİT süreci 7/24 takip edecek gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç ve SETA Kıdemli Dış Politika Araştırmacısı Can Acun değerlendirdi.