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Çatışmaları yıllardan Terörsüz Türkiye’ye! PKK silahları nereye teslim edecek?

Çatışmaları yıllardan Terörsüz Türkiye’ye! PKK silahları nereye teslim edecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 14:58
Terör örgütü PKK, İmralı’da yatan elebaşı Öcalan’ın çağrısıyla kendini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı. Silahlar Erbil, Süleymaniye ve Duhok’ta belirlenen noktalara teslim edilecek. MİT süreci 7/24 takip edecek gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç ve SETA Kıdemli Dış Politika Araştırmacısı Can Acun değerlendirdi.
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Çatışmaları yıllardan Terörsüz Türkiye’ye! PKK silahları nereye teslim edecek?
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