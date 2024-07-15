Canı pahasına darbecilere direnenler! 15 Temmuz gazisi, o karanlık gecede yaşananları anlattı

O gece darbeye direnişin simge noktalarından biri de Genelkurmay Başkanlığı’ydı. Halk orada da darbecilere geçit vermedi ve canı pahasına darbecilere direnen 15 Temmuz gazisi o gece yaşananları anlattı.

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