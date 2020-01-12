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12.01.2020

'Selahattin Demirtaş' için bir araya geldiler! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı olan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı ‘Devran’ adlı öyküsü Kenter Tiyatrosu’nda sahnelendi. Tiyatroyu izleyenler arasında iş birliğini sürekli olarak inkar eden CHP’li isimlerin de olması dikkat çekti. CHP’lilerin terörden tutuklu Selahattin Demirtaş’ın oyununa gitmesine sosyal medyadan büyük tepki gösteren kullanıcılar, “Hain içeriden olunca kapı kilit tutmaz” ifadelerini kullandı. Gösteriyi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan birlikte izledi.

Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz.

Edirne Cezaevinde terör suçundan tutuklu bulunan HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı öykü kitabı 'Devran'dan uyarlanan öyküler Kenter Tiyatrosu'nda sahnelendi.

KİMLER VAR KİMLER
Gösteriyi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan birlikte izledi.

MİLLET İTTİFAKI'NIN GİZLİ DESTEKÇİSİ
Genel seçimlerde aleni, yerel seçimlerde ise Millet İttifakı'nın gizli destekçisi olan HDP ile adı konmayan işbirliklerini her fırsatta ortaya koyan CHP'lileri buluşturan gösteriyi izleyenler arasında Kadir İnanır da vardı.

Protokol sıralarında yan yana oturan CHP ve HDP'liler sadece bu isimlerle de sınırlı değildi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de oyunu izledi.

Daha önce de birçok kez aleni ya da örtülü birbirlerini destekleyen, 7 Haziran seçimlerinden sonra "Birlikte iyi salladık" diyen CHP ve HDP'liler son zamanlarda bu işbirliğini gizlese de Kenter Tiyatrosu'ndaki manzara 'Devran'ları (Alınyazısı) birlikte yazılmış bir kere dedirtti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI:

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