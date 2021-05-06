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Canan Kaftancıoğlu bakın nasıl il başkanı olmuş! CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten A Haber'e bomba açıklamalar

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Giriş: 06.05.2021 23:24
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, bomba açıklamalarda bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı CAnan Kaftancıoğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eliyle İstanbul İl Başkanı seçildiğini ifade eden Çiçek, "Genel Başkan’ın devreye girmesi ve birkaç delegenin yer değiştirmesiyle İstanbul İl Başkanı yapıldı." dedi.
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