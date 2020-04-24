24 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümü için tören düzenlendi | Video

Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümü için tören düzenlendi | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
24.04.2020
Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde sade bir tören yapıldı. Her yıl geniş katılımla yapılan törenler, korona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Çanakkale Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen törene; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in yanı sıra az sayıda askeri erkan katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törende korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlendi.





KAHRAMAN ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI
Tamamlanan resmi programın ardından şehit olan kahraman Mehmetçik için dualar okundu. Daha sonra Vali Tavlı, Korgeneral Aksakallı ve Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir temsili mezarlara karanfil bıraktı.



105 yıl önce bugün, Çanakkale Kara Savaşları'nın başladığını belirten Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale'yi denizden geçemeyeceğini anlayan müttefik kuvvetlerin karadan bir çıkarma yaparak Çanakkale Kara Savaşları'nı başlattı. Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle Tarihi Alan Başkanlığı olarak her yıl yaptığımız törenleri iptal ettik. Ancak geniş katılımlı törenleri iptal etmiş olsak da biz Çanakkale Destanı'nın yazılmış olduğu bu topraklarda, bu Çanakkale kahramanlarını o büyük insanları unutmadığımızı göstermek adına çok dar kapsamlı bir tören gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi onları saygıyla andık. Onların ruhlarına dualarımızı gönderdik. Ve onları bir kez daha şükranla yad ettik. İnşallah bu tehlike bu hastalık ortadan kalkınca vatandaşlarımızın Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bu topraklara buraya ziyarete geleceğini umut ediyoruz. Onları buraya bekliyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşte sözde 'Ermeni soykırımı' iddiaları ve gerçekler
İşte sözde 'Ermeni soykırımı' iddiaları ve gerçekler
Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümü için tören düzenlendi | Video
Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümü için tören düzenlendi | Video
Dünya Sağlık Örgütü neden eleştiriliyor?
Dünya Sağlık Örgütü neden eleştiriliyor?
Tunç Soyer'den İzmir'de şoke eden sözler
Tunç Soyer'den İzmir'de şoke eden sözler
Okullar ne zaman açılacak? Sınavlar online olacak mı?
Okullar ne zaman açılacak? Sınavlar online olacak mı?
Yerli solunum cihazı Sahra mayısta seri üretime geçiyor
Yerli solunum cihazı "Sahra" mayısta seri üretime geçiyor
Yandaşlık anca böyle olur!
Yandaşlık anca böyle olur!
Bakan Koca: Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık
Bakan Koca: Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık
Türkiye'nin sağlık sistemine hayran kaldılar: Bu imkanlar ABD'de yok
Türkiye'nin sağlık sistemine hayran kaldılar: Bu imkanlar ABD'de yok
Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? Prof. Dr. Yağız Üresin A Haber'de açıkladı
Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? Prof. Dr. Yağız Üresin A Haber'de açıkladı
Mayıs ayı koronavirüs salgınında kırılma dönemi mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk açıkladı
Mayıs ayı koronavirüs salgınında kırılma dönemi mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk açıkladı
Daha Fazla Video Göster