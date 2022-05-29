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Çağ açan kutlu zaferin 569. yılı! İşte Fatih’in İstanbul’a girdiği Fetihkapı

A Haber
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Giriş: 29.05.2022 11:05
Bugün çağ açıp çağ kapatan kutlu zaferin İstanbul’un fethinin 569. Yılı. İstanbul'un fethine tanıklık eden noktalardan biri de tarihi kapılar. Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet İstanbul’a Kerkoporta Kapısı’ından girdi. Peki fetih sırasında neler yaşandı? İstanbul’un fethi nasıl oldu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Mustafa Kaçar değerlendirdi.
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