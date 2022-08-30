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Büyük zaferin 100. yılı! Başkan Erdoğan liderliğindeki heyet Anıtkabir'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 11:28
Güncelleme:30.08.2022 11:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katılıyor. Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde 2 bin metrekarelik alana kurulan sahnede "Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programına katılacak. Burada bir konuşma gerçekleştirecek olan Erdoğan konuşmasının hemen ardından Libya, Bosna Hersek, Azerbaycan, Katar ve Somali'de görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personellerine canlı bağlanacak. Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü etkinlikleri, ilklere sahne olacak. İlk kez bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aile üyeleri de kutlamalarda bulunacak.
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