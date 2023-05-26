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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'de

A Haber
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Giriş: 26.05.2023 08:56
28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere artık sayılı saatler kaldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'de Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı. Destici, "Her bir vatandaşımızın sandığa gitmesi elzemdir." ifadelerini kullandı.
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