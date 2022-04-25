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Bursa’da tek motorlu uçak düştü! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 25.04.2022 16:00
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde Yunuseli Havaalanı’na yakın bir bölgede tek motorlu uçağın evlerin arasına düştüğü ve uçakta bulunan 2 kişinin öldüğü öğrenildi. Sokak arasına düşen uçak 2 ev 5 araca zarar verdi. Bölgeden son gelişmeleri olay yerine giden A Haber ekiplerinden Hasan Özdemir aktardı. Uçağın düşmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede maddi hasar meydana geldi.
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