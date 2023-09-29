Bursa'da kentsel dönüşüm! İstanbul Caddesi'nde nasıl bir dönüşüme gidiliyor?

Depremler Türkiye’nin kaçınılmaz gerçeği. Ülkenin dört bir yanında kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. O noktalardan biri de Bursa. Peki ilde neler yapılıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş anlattı.

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