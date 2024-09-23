Bursa’da eğitim uçağının düşme anı ortaya çıktı

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi. Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Kazada yaşamını yitiren pilotların Ünal Aster (61) ile Emir Gulal Nalcı (42) olduğu öğrenildi.

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