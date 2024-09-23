23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bursa’da eğitim uçağının düşme anı ortaya çıktı

Bursa’da eğitim uçağının düşme anı ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2024 11:34
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi. Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Kazada yaşamını yitiren pilotların Ünal Aster (61) ile Emir Gulal Nalcı (42) olduğu öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eğitim uçağının düşme anı
Eğitim uçağının düşme anı
Lübnan sınırından yeni görüntüler
Lübnan sınırından yeni görüntüler
Şehit Polis Şeyda Yılmaz’a veda
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a veda
Lübnan roketleri Demir Kubbe’yi deldi
Lübnan roketleri Demir Kubbe’yi deldi
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği sürüyor
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
Eğitim uçağı neden düştü?
Eğitim uçağı neden düştü?
Bursa’da eğitim uçağı düştü
Bursa’da eğitim uçağı düştü
Esad’dan mültecileri kapsayan genel af kararı
Esad’dan mültecileri kapsayan genel af kararı
A Haber vurulan Beyrut sokaklarında
A Haber vurulan Beyrut sokaklarında
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
32 ilde zehir tacirlerine darbe
32 ilde zehir tacirlerine darbe
Tuba Durgut’tan BM’de net mesaj!
Tuba Durgut'tan BM'de net mesaj!
Daha Fazla Video Göster