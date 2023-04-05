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Buğday ve ayçiçek yağı fiyatında sert düşüş! Uluslararası piyasada fiyatlar daha da düşecek mi?

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 12:14
Buğday ve ayçiçek yağında uluslararası piyasada fiyatlar düşmeye devam ediyor. Buğdayın ton fiyatı 300 doların altına geriledi. Ayçiçek yağının ton fiyatı 900 dolar altını gördü. Uluslararası piyasada fiyatlar daha da düşecek mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma değerlendirdi.
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