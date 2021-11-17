Bu pazar günü seçim olsa kim kazanır?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında seçim anketlerine ilişkin son durumu değerlendirdi. Bugün seçim olsa kim kaybediyor, kim kazanır? Son seçim anketinde hangi parti önde? 2023 AK Parti-MHP-CHP-HDP-İYİ Parti’nin son oy oranı…