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Brüksel'de kritik zirve! Türkiye ve İsveç heyetleri NATO zirvesi öncesi masaya oturacak

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 10:44
Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri bugün Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geliyor. Hakan Fidan ve İbrahim Kalın, İsveçli ve Finlandiyalı muhataplarıyla NATO Liderler Zirvesi öncesi görüşecek. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Brüksel'den aktardı.
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