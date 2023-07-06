Brüksel'de kritik zirve! Türkiye ve İsveç heyetleri NATO zirvesi öncesi masaya oturacak

Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri bugün Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geliyor. Hakan Fidan ve İbrahim Kalın, İsveçli ve Finlandiyalı muhataplarıyla NATO Liderler Zirvesi öncesi görüşecek. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Brüksel'den aktardı.

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