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Bozkurt'ta yıkılan binalar için soruşturma | Raporlar doğrultusunda bir müteahhit için göz altı kararı verildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.08.2021 14:16
Selin vurduğu Kastamonu’nun bozkurt ilçesinde can kaybı 49'a yükseldi. Arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yıkımın izlerini ortadan kaldırmak için de devletin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidiyle ilgili gözaltı kararı verildi. Kameralarımızı Bozkurt’a çeviriyoruz son durumu, bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
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