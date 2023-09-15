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Borsa yatırımcısı ne yapmalı? Altının seyri ne olur?

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 11:31
Güncelleme:15.09.2023 11:32
Borsa haftayı nasıl kapatacak? Dün düşüşten sonra kapanışa doğru toparlanarak artıda kapattı. Yükseliş sürecek mi? Hangi seviyeler kritik? Yeni hedef ne? Altında seyir ne olur?  Gelişmeleri Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Haber’de değerlendirdi.
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