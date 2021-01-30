Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe üzerinden çirkin provokasyona tutuklama talebi

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, diğer 2 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Boğaziçi Üniversitesi önünde dini sembollere hakaret edilmesi olayıyla ilgili olarak resen başlatılan soruşturma kapsamında dört şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan 2 şüphelinin tutuklanması, 2 şüpheliye ise konutunu terketmeme adli kontrolü uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunulmuştur. Ayrıca LGBTİ+ isimli Çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen bir soruşturma daha başlatılmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste cuma günü rektörlük binası karşısına 'Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması' içeren resim asıldığı tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D., S.N.B, H.K., R.Ö. ve S.C.U. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunmuştur. Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir. Savcılık talimatıyla R.Ö adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların Kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

BÜYÜK PROVOKASYON

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından çıkan gösterilerde sözde öğrenci DHKP-C'li provokatörler sahneye çıktı.

Daha önce terör örgütü marşlarıyla halay çeken gruplara sahne olan üniversite, bu kez de alçak bir provokasyona sahne oldu.

LGBT PAÇAVRASI YERLEŞTİRDİLER

Okul önünde Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.



BAŞSAVCILIK HEMEN HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

DİNİ DEĞERLERİ ALENEN AŞAĞILAMA

Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.

REKTÖRLÜK DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açık alana yerleştirilen Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlatıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, Güney Kampüsü'nde açık alana Kabe görüntüsü içeren görsel yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.







BULU: KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "Bir grup kendini bilmez tarafından İslamiyetin kutsallarına saldırı hiç bir şekilde kabul edilebilir değildir. Bunun Boğaziçi değerlerinde asla yeri yoktur. Bu şuursuz saldırıdan sorumlu olanlar hakkında kapsamlı soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.





DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN TEPKİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş skandala sert tepki gösterdi. Erbaş, "Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: NEFRET YÜKLÜ VE SAPKIN EYLEM

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi provokasyonuna tepkiler dinmiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe'ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz. Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe'ye zarar veremez. Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur.

HERKES KARŞI KOYMALIDIR

Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin müstesna bir değeridir. Nefret yüklü ve sapkın eylemlerin Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine herkes karşı koymalıdır.



Kıblemiz Kabe'ye karşı gerçekleşen bu saygısızlığa en başta, değerlere ve inançlara saygı duyan Boğaziçili gençlerimizin karşı duracağına ve bu alçakça girişimi reddedeceğine inancımız tamdır.

Kıblemize dönük çirkin eylem vicdanlarda mahkum olmuştur. Nefret suçları sadece bir inanca karşı değil tüm insanlığa karşı işlenen suçlardır. Bu provokasyona dair yürütülen yasal soruşturmanın takipçisi olacağız.

Kabe, tüm insanlık değerleri için yüceliğin ve emniyetin sembolüdür. Kabe, ebediyyen hürmet görecektir. Kabe'ye hürmetsizlik edenler sadece kendilerinin insanlıktan uzak olduklarını beyan etmiş olurlar."