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Boğaziçi provokasyonunda yeni perde! Videoyu çeken provokatör figüran çıktı
Son dakika haberi...İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce; sosyal medya üzerinde "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ve “Polisten ‘Boğaziçi misafirhanemiz’ videosu” ile ilgili yapılan çalışmalarda bir kişi gözaltına alındı. Videoyu çeken polis değil film platosunda figüran çıktı.
Son dakika haberi...İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce; sosyal medya üzerinde "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ve "Polisten 'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu" ile ilgili yapılan çalışmalarda bir kişi gözaltına alındı. Videoyu çeken polis değil film platosunda figüran çıktı.