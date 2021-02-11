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Boğaziçi provokasyonunda yeni perde! Videoyu çeken provokatör figüran çıktı

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Giriş: 11.02.2021 09:26
Son dakika haberi...İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce; sosyal medya üzerinde "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ve “Polisten ‘Boğaziçi misafirhanemiz’ videosu” ile ilgili yapılan çalışmalarda bir kişi gözaltına alındı. Videoyu çeken polis değil film platosunda figüran çıktı.

Son dakika haberi...İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce; sosyal medya üzerinde "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ve "Polisten 'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu" ile ilgili yapılan çalışmalarda bir kişi gözaltına alındı. Videoyu çeken polis değil film platosunda figüran çıktı.

Son dakika: Boğaziçi provokasyonunda yine baltayı taşa vurdular! Polis denilen kişi figüran çıktı SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNDA YİNE BALTAYI TAŞA VURDULAR! 'POLİS' DENİLEN KİŞİ FİGÜRAN ÇIKTI
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