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Boğaziçi provokasyonuna yurt dışından destek gecikmedi! New York Times provokasyona destek!

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Giriş: 03.02.2021 14:48
Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokasyonlara yurt dışından destek gecikmedi. New York Times Gazetesi eylemcileri destekleyen bir haber yayınladı. Ama gazete 6 Ocak'ta ABD'de yaşanan kongre baskınına katılanları bozguncu olarak tanımlamayı tercih etmişti. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokasyonlara yurt dışından destek gecikmedi. New York Times Gazetesi eylemcileri destekleyen bir haber yayınladı. Ama gazete 6 Ocak'ta ABD'de yaşanan kongre baskınına katılanları bozguncu olarak tanımlamayı tercih etmişti.
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Ülkeyi karıştırmak isteyenler tek tek ortaya çıkıyor! Ümit Boyner de Boğaziçi provokasyonuna destek verdi! ÜLKEYİ KARIŞTIRMAK İSTEYENLER TEK TEK ORTAYA ÇIKIYOR! ÜMİT BOYNER DE BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNA DESTEK VERDİ!
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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesindeki kışkırtmalar! Rektör Prof. Dr. Melih Bulu: Asla istifa etmeyi düşünmüyorum SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ KIŞKIRTMALAR! REKTÖR PROF. DR. MELİH BULU: ASLA İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM
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