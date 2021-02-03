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Boğaziçi provokasyonuna yurt dışından destek gecikmedi! New York Times provokasyona destek!
Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokasyonlara yurt dışından destek gecikmedi. New York Times Gazetesi eylemcileri destekleyen bir haber yayınladı. Ama gazete 6 Ocak'ta ABD'de yaşanan kongre baskınına katılanları bozguncu olarak tanımlamayı tercih etmişti. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokasyonlara yurt dışından destek gecikmedi. New York Times Gazetesi eylemcileri destekleyen bir haber yayınladı. Ama gazete 6 Ocak'ta ABD'de yaşanan kongre baskınına katılanları bozguncu olarak tanımlamayı tercih etmişti.