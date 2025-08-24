Boğaz’da tarihi geçişi Başkan Erdoğan böyle selamladı

24 Ağustos 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2025 17:39
Güncelleme:24.08.2025 17:39
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu, TCG Hızırreis denizaltısı ve restore edilerek sefere hazır hale getirilen Atatürk’ün mirası TCG Savarona’nın da aralarında bulunduğu 9 gemi İstanbul Boğazı’nda tarihi bir geçiş gerçekleştirdi. O anlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan gemilerin geçişini Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden selamladı.
