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BM'den Türkiye'nin sıfır atık projelerine övgü: Türkiye'nin yol haritası çok önemli

AA
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Giriş: 06.07.2022 13:11
İstanbul'da "Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Mavi" programı düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çok boyutlu bir mesele olan iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin en çok, hak ve nesiller arası adalet boyutuyla ele alınması gerektiğini belirterek, "Böylelikle bizi başarıya götürecek en önemli aktör olan insanlığın vicdanını yeniden ayağa kaldırabiliriz." dedi. Programa katılan BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ise, "Pratik olarak her ülkenin yol haritasına ihtiyacı vardır. Çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin ortaya koyduğu, buradaki hükümetin ortaya koyduğu yol haritası çok önemli" ifadelerini kullandı.
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