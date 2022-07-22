BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Başkan Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu

Türkiye’nin girişimleri ile bütün dünyayı feraha erdiren “Tahıl Koridoru Anlaşması” Türkiye-Rusya-Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında düzenlenen törenle İstanbul Dolmabahçe’de imzalandı. Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Başkan Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında resmiyete döküldü. Törende söz alan anlaşmanın önemine vurgu yaparak Guterres, "Karadeniz'de bir umut ışığı var. Bir çare ışığı var. Bunun gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Sayın Başkan Erdoğan'ın ısrarlı bir yaklaşımı sayesinde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Türkiye'nin burada kritik bir rolü var. Bu anlaşma gıda arzındaki açığı kapatacak" dedi.

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