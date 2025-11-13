Bitmeyen projenin binasında ilginç pankart! "Bize çok çalışmak yakışır" pankart astılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020'de başladığı opera binasının hala tamamlamadı. Üstelik inşaat durdu 350 milyon lira harcanan proje kaderine terk edildi. Üstelik bitmeyen projenin binasına "Bize çok çalışmak yakışır" pankart astılar. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe anlattı.

