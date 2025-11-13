13 Kasım 2025, Perşembe

Bitmeyen projenin binasında ilginç pankart! "Bize çok çalışmak yakışır" pankart astılar
Giriş: 13.11.2025 13:18
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020'de başladığı opera binasının hala tamamlamadı. Üstelik inşaat durdu 350 milyon lira harcanan proje kaderine terk edildi. Üstelik bitmeyen projenin binasına "Bize çok çalışmak yakışır" pankart astılar. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe anlattı.
