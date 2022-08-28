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Bir ilde daha petrol heyecanı! Hikayesi 37 yıl önceye dayanıyor

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Giriş: 28.08.2022 18:08
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar 37 yıl önce yapılan sondajın ardından demir borularla ağzı kapatılan ve o dönemde çıkan petrölü çakmakla yaktıkları kuyunun yeniden açılarak incelenmesini talep etti. Vatandaşlar geçmiş dönemde kuyuda yaşananları anlatırken büyük heyecan duyarak bölgenin analiz edilmesini istedi. İşte detaylar...
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