28 Ağustos 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bir ilde daha petrol heyecanı! Hikayesi 37 yıl önceye dayanıyor
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar 37 yıl önce yapılan sondajın ardından demir borularla ağzı kapatılan ve o dönemde çıkan petrölü çakmakla yaktıkları kuyunun yeniden açılarak incelenmesini talep etti. Vatandaşlar geçmiş dönemde kuyuda yaşananları anlatırken büyük heyecan duyarak bölgenin analiz edilmesini istedi. İşte detaylar...