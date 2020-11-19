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Bir CHP klasiği: Hayaller Sahra Hastanesi gerçekler güzellik fuarı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bin yataklı. Devasa bir hastane" diye övündüğü 'sözde sahra hastanesinin', Adana'da paravanlarla bölünmüş bir fuar alanı olduğu ortaya çıkmıştı.. Kılıçdaroğlu ayrıca "Bir belediye başkanı yaptı. 45 günde de değil" deyip, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a övgüler yağdırmıştı.
GÜZELLİK FUARI OLDU
Kılıçdaroğlu'nun "sahra hastanesi" olarak tanıttığı paravanlarla çevrili sözde hastane binasında Adana Estetik, Güzellik ve Kozmetik Fuarı düzenlendi.
ÇOK SAYIDA FİRMA GELDİ
10 bin metrekarelik alana kuruldu 10 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda güzellik sektörünün tanınmış 100'e yakın yerli ve yabancı firma, 300'e yakın markanın tanıtımlarını gerçekleştirdi. Fuarın açılış konuşmasını yapan Adana Valisi Süleyman Elban, kent ve ülke adına bu fuarın çok değerli olduğunun altını çizdi.
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