Bir CHP klasiği: Hayaller Sahra Hastanesi gerçekler güzellik fuarı

Koronavirüs salgınının başladığı ilk dönemde paravanlarla bölmelere ayrılan fuar alanını “1000 kişilik sahra hastanesi yaptık” diye pazarlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şovu yarım kaldı. Kılıçdaroğlu'nun övünerek bahsettiği sözde sahra hastanesinin kurulduğu bölge güzellik fuarı olarak kullanılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu "Bin yataklı. Devasa bir hastane. Bir belediye başkanı yaptı hem de 45 gün bile değil" sözleriyle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı övmüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bin yataklı. Devasa bir hastane" diye övündüğü 'sözde sahra hastanesinin', Adana'da paravanlarla bölünmüş bir fuar alanı olduğu ortaya çıkmıştı.. Kılıçdaroğlu ayrıca "Bir belediye başkanı yaptı. 45 günde de değil" deyip, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a övgüler yağdırmıştı.

GÜZELLİK FUARI OLDU

Kılıçdaroğlu'nun "sahra hastanesi" olarak tanıttığı paravanlarla çevrili sözde hastane binasında Adana Estetik, Güzellik ve Kozmetik Fuarı düzenlendi.

ÇOK SAYIDA FİRMA GELDİ

10 bin metrekarelik alana kuruldu 10 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda güzellik sektörünün tanınmış 100'e yakın yerli ve yabancı firma, 300'e yakın markanın tanıtımlarını gerçekleştirdi. Fuarın açılış konuşmasını yapan Adana Valisi Süleyman Elban, kent ve ülke adına bu fuarın çok değerli olduğunun altını çizdi.

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