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Bingöl'de 4,7'lik deprem! Olumsuz bir durum var mı? Bingöl AFAD İl Müdürü Kerem Oruk A Haber'de son durumu anlattı | Son dakika depremler...

A Haber
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Giriş: 31.01.2022 09:12
Son dakika deprem haberi... Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı. Deprem hasara neden oldu mu? İlk bilgiler ne yönde? Bölgeden gelen ihbar var mı? Bingöl AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Oruk, “Ciddi bir hasarımız yok, ufak hasarlar mevcut” ifadelerini kullandı.
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