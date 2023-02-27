Binadaki çatlaklar ne anlama geliyor? Yaşadığımız ev ne kadar güvenli?

Deprem sonrası bina analizi yaptıranların sayısı arttı. Çatlaklar ne anlama geliyor? Hangi çatlak türü daha çok tehlikeli? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Kübra Bal’ın konuğu olan Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Samet Arslan verdi.

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