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Binadaki çatlaklar ne anlama geliyor? Yaşadığımız ev ne kadar güvenli?

A Haber
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Giriş: 27.02.2023 15:12
Deprem sonrası bina analizi yaptıranların sayısı arttı. Çatlaklar ne anlama geliyor? Hangi çatlak türü daha çok tehlikeli? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Kübra Bal’ın konuğu olan Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Samet Arslan verdi.
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