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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Bildiriye imza atan komutanlardan Bülent Bostanoğlu'nu 15 Temmuz'da halk kurtarmıştı! Halkın iradesini hedef aldı Bildiriye imza atan komutanlardan Bülent Bostanoğlu'nu 15 Temmuz'da halk kurtarmıştı! Halkın iradesini hedef aldı Giriş: 06.04.2021 14:22 Güncelleme:06.04.2021 14:52 Emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiride imzası bulunanlardan biri de emekli oramiral Bülent Bostanoğlu'ydu. Milli iradeyi hedef alan o bildiriye imza atan Bostanoğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında sivil halk tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. DİĞER