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Bildiriye imza atan komutanlardan Bülent Bostanoğlu'nu 15 Temmuz'da halk kurtarmıştı! Halkın iradesini hedef aldı

A Haber
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Giriş: 06.04.2021 14:22
Güncelleme:06.04.2021 14:52
Emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiride imzası bulunanlardan biri de emekli oramiral Bülent Bostanoğlu'ydu. Milli iradeyi hedef alan o bildiriye imza atan Bostanoğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında sivil halk tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Bildiriye imza atan komutanı halk kurtarmıştı BİLDİRİYE İMZA ATAN KOMUTANI HALK KURTARMIŞTI

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