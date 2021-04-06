Emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiride imzası bulunanlardan biri de emekli oramiral Bülent Bostanoğlu'ydu. Milli iradeyi hedef alan o bildiriye imza atan Bostanoğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında sivil halk tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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