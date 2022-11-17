Bilal Erdoğan 15 Temmuz gecesini anlattı: Hainlere ailecek direndik

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını ilk defa açıkladı. Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın Marmaris’ten İstanbul’a gelmesi, tankın üstüne çıkmaktan daha riskliydi. Tank değil savaş uçağının karşısına çıkmak gibi bir şey yapmış oldu." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN