Beykoz Belediyesi davasında tüm tutuklular tahliye edildi

İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. Köseler hakkında 67 yıla kadar hapis cezası istenirken, davanın siyasi olmadığı yönünde açıklamada bulundu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN