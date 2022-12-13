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Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar aranıyor

A Haber
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Giriş: 13.12.2022 13:33
Beşiktaş Belediyesi'nde çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Operasyonun detaylarını Esra Keskin aktardı.
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