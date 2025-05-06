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Ben Kıbrıslı Rumum çıkışı ada gündemini sarstı: Oruç’tan A Haber’de çarpıcı açıklamalar

“Ben Kıbrıslı Rumum” çıkışı ada gündemini sarstı: Oruç’tan A Haber'de çarpıcı açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 18:22
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir’in “Ben Kıbrıslı Rumum” açıklaması, adada sert tartışmaları da beraberinde getirdi. Kıbrıs Türk medyasında uzun yıllardır süren ideolojik gerilimleri yeniden alevlendiren bu çıkış, toplumun farklı kesimlerinden tepkilerle karşılandı. Lefkoşa’dan gazeteci Cüneyt Oruç, yaşananları değerlendirerek, "Bu söylem tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır" dedi. Oruç, Kıbrıs Türk basınında yıllardır sol ve milliyetçi çevreler arasında karşılıklı suçlamaların olduğunu belirterek, "Sol cenahta yazanlar zaman zaman 'Rumcu' olmakla eleştirilirken, milliyetçi çizgide olanlara da 'Türkiyeci' gibi ithamlar yöneltilir. Ancak ilk kez bir kişi çıkıp açıkça 'Ben Kıbrıslı Rumum' dedi. Üstelik bu söylemi sözde barış adına dile getirdiğini söylüyor ama ortaya koyduğu tavır, büyük bir tepkiyle karşılandı" ifadelerini kullandı. Ali Kişmir’in açıklamasının, bireysel bir görüş olduğunun altını çizen Oruç, “Kişmir Basın-Sen Başkanı olabilir ama bu açıklama sendikayı ya da gazetecileri bağlamaz. Ben bu örgüte üye hiçbir gazetecinin ‘Biz Kıbrıslı Rumuz’ dediğini duymadım. Hatta bu ülkede bugüne dek hiç kimse böyle bir söylemde bulunmamıştı. Bu açıklamayla birlikte yeni bir cephe açıldı. Daha önce de sendikanın bazı eylemlerinin, Rumların ekmeğine yağ sürdüğünü ifade ediyorduk. Şimdi ise bunu bizzat sendika başkanı dillendirmiş oldu” dedi. Oruç’un açıklamaları, Kıbrıs Türk toplumunda milli kimlik ve çözüm sürecine ilişkin tartışmaların yeniden hararetlenmesine neden oldu. Kamuoyunda ise Ali Kişmir’in sözlerinin basın özgürlüğü mü yoksa milli kimliğe aykırı bir çıkış mı olduğu sorusu güncelliğini koruyor.
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Ben Kıbrıslı Rumum çıkışı ada gündemini sarstı: Oruç’tan A Haber’de çarpıcı açıklamalar
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