Bebek katili Öcalan'a güzelleme yapan Yanardağ'dan skandal paylaşım! CHP'nin tescilli fondaşı TELE 1'e destek verdi

Bebek katili ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a güzellemeler yapan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklanırken olay sonrası RTÜK tarafından TELE1'e yedi gün boyunca ekran karartma cezası verilmişti. Cezanın sona ermesinin ardından, 10 yıla kadar hapsi istenen 'terör güzelleyici' Yanardağ, sosyal medya hesabından skandal bir 'algı' operasyonuna daha kalkıştı.