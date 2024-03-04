BBP Genel Başkanı Mustafa Destici trafik kazası geçirdi! İşte ilk görüntüler

Son dakika haberine göre BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı. 4 kişinin yaralı olduğu kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.