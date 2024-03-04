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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici trafik kazası geçirdi! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 04.03.2024 14:33
Güncelleme:04.03.2024 14:46
Son dakika haberine göre BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı. 4 kişinin yaralı olduğu kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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