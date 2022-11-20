BBP Genel Başkan Mustafa Destici: " Türk Hava Kuvvetleri bütün hedefleri eksiksiz bir şekilde yerle bir etmiştir"

BBP Lideri Mustafa Destici, "Biz askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı katleden PKK ile de FETÖ'cü darbecilerle de helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız" açıklamasında bulundu.

BBP Lideri Mustafa Destici, "Biz Türk milliyetçisiyiz. Türk milliyetçiliği emperyalizmin panzehiridir." açıklamasında bulundu.

Denizli mitinginde vatandaşlara hitap eden BBP Lideri Mustafa Destici şunları ifade etti:

"Karabağ Savaşında Ermenistan'ı destekleyenlerin, Ege'de, Akdeniz'de Türkiye'nin hukukunu korumak yerine Yunan'ı haklı bulanların Türkiye'de yönetimi belirlemelerine elbette ki izin vermeyeceğiz.

Biz askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı katleden PKK ile de FETÖ'cü darbecilerle de helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız" dedi.