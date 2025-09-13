13 Eylül 2025, Cumartesi
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! İrtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık...
İstanbul Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik “irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 44 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.